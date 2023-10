Difesa: terminata la consegna alle Forze armate italiane degli elicotteri NH-90 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per le Forze armate italiane, prosegue il comunicato stampa dello Stato maggiore della Difesa, il maggior programma elicotteristico europeo ad oggi sviluppato, rappresenta una scelta di successo: attualmente il numero di macchine disponibili consente all’Esercito e alla Marina militare di far fronte in maniera efficace ai propri impegni operativi, ottenendo un riscontro positivo anche da parte degli equipaggi, pienamente soddisfatti della possibilità di poter sfruttare le tecnologie più avanzate nel settore. Nonostante le recenti determinazioni di alcune nazioni che impiegano l’NH-90 di lasciare il programma (numerosi sono i Paesi che hanno acquistato dalla joint venture Nhi differenti versioni dell’NH-90), le 5 fondanti nazioni di Nahema (Italia, Francia, Olanda, Belgio e Germania) continuano lo sviluppo delle versioni oggi in servizio, anche a beneficio delle manifestazioni di interesse da parte di nuovi acquirenti. (segue) (Com)