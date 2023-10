Difesa: terminata la consegna alle Forze armate italiane degli elicotteri NH-90 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In realtà, la recente decisione dell’Australia di interrompere le attività operative della propria flotta, oltre a quella della Norvegia di abbandonare il programma e aprire un contenzioso con Nhi, sembrano più scelte dettate da motivazioni politiche e industriali, piuttosto che da questioni o problematiche tecniche, prosegue il comunicato stampa dello Stato maggiore della Difesa. Circostanze comunque che non mettono in discussione l’efficacia del programma: ad oggi, sono oltre 500 gli elicotteri NH-90 in servizio in tutto il mondo nelle due versioni, terrestre e navale, che negli anni hanno accumulato un totale di oltre 380 mila ore di volo, in missioni svolte in qualsiasi condizione climatica, ambientale e operativa. Quanto alle prospettive future per la flotta globale, la situazione attuale vede in corso di esecuzione i contratti relativi al Qatar, alla Grecia e ai nuovi elicotteri ordinati dalla Germania, mentre altre otto esemplari sono in corso di negoziazione finale con la Francia. Nell’ambito del consorzio europeo, pur con proiezioni temporali leggermente differenti, l’Italia e le altre nazioni fondanti Nhi, prevedono la realizzazione di costanti aggiornamenti per estendere l’operatività e l’efficacia dell’NH-90 oltre il 2040. (segue) (Com)