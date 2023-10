Difesa: terminata la consegna alle Forze armate italiane degli elicotteri NH-90 (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’NH-90 è il più grande programma di elicotteri militari europeo istituito al fine di soddisfare le esigenze collettive delle nazioni Nahema (Nato Helicopter Management Agency), sviluppato nell’ambito della joint venture NH Industries che coinvolge Airbus Helicopters, Leonardo e Fokker, aziende dalla lunga tradizione nel campo aerospaziale. L’NH-90 è prodotto in due varianti principali, una dedicata alle operazioni marittime (Nfh - Nato Frigate Helicopter) e un’altra alle missioni terrestri (Tth - Tactical Transport Helicopter) impiegati per un’ampia gamma di missioni militari, ovvero in risposta alle esigenze e emergenze nazionali. La flotta in dotazione all’aviazione dell’Esercito consente di svolgere diversi compiti, dal trasporto tattico di unità di fanteria, al supporto logistico, operazioni speciali, trasporto materiali, evacuazione medica e soccorso in caso di calamità naturali. La versione impiegata dalla Marina è stata sviluppata per assolvere, in qualsiasi condizione meteo, le missioni operative antinave ed antisommergibile. Il mezzo è inoltre idoneo a svolgere operazioni di ricerca e soccorso in alto mare e di trasporto logistico. (Com)