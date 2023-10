Azerbaigian-Armenia: Michel invita Aliyev e Pashinyan a Bruxelles per un incontro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, ha invitato a Bruxelles il presidente dell’Azerbaigian, Ilham Aliyev, e il premier dell’Armenia, Nikol Pashinyan, per un incontro. Lo riporta l’agenzia di stampa “Apa”, secondo cui Michel ha informato i due leader di voler organizzare entro la fine di ottobre un incontro ospitato dall’Unione europea. Nella giornata di oggi, a margine del vertice della Comunità politica europea a Granada, a cui il presidente azerbaigiano non ha partecipato, Michel ha avuto un colloquio con Pashinyan insieme al presidente francese Emmanuel Macron e al cancelliere tedesco Olaf Scholz. I quattro hanno firmato una dichiarazione congiunta per confermare "l'impegno volto alla normalizzazione delle relazioni tra l’Armenia e l’Azerbaigian, sulla base del reciproco riconoscimento della sovranità, dell’inviolabilità dei confini e dell’integrità territoriale dell’Armenia (29.800 chilometri quadrati) e dell’Azerbaigian (86.600 chilometri quadrati)", includendo quindi di fatto il Nagorno-Karabakh come parte del territorio azerbaigiano.(Rum)