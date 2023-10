Usa: Biden, muro al confine non è efficace ma soldi stanziati dal Congresso vanno spesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha dichiarato di “non poter fermare” l’utilizzo dei fondi stanziati dal Congresso nel 2019 per la costruzione di un muro al confine con il Messico, fortemente voluto dal suo predecessore, Donald Trump. Parlando ai giornalisti, Biden ha ricordato che i fondi “sono stati stanziati per il muro: ho provato a far spendere questi soldi in altra maniera, ma si sono rifiutati”. In base alla legge, ha ricordato, il governo ha l’obbligo di spendere i finanziamenti stanziati dal Congresso. (Was)