Sardegna: truffe agli anziani, Polizia locale di Sassari in prima linea per contrastarle (2)

- L'iniziativa, si è prefissata l'obiettivo di sensibilizzare la comunità sassarese su questo fenomeno criminoso: sono state sperimentate con successo metodologie di tipo interattivo a impatto sociale che offrono strumenti di conoscenza sulle più diffuse forme di raggiro adottate dai “professionisti” di queste pratiche illecite. Sono stati attivati strumenti di supporto sociale ed è stato distribuito materiale divulgativo, tutto ciò per aiutare le vittime di questi reati fin dal primo momento drammatico in cui si prende coscienza del raggiro; è stato attivato un numero dedicato per fornire informazioni ed assistenza alle vittime di truffe. Sotto il profilo delle azioni di sensibilizzazione è stato realizzato uno spot impiegando un linguaggio semplice e diretto. L’attività di analisi compiuta dal ministero, per il periodo 2019-20221, ha evidenziato la tendenza riferita al numero delle vittime di truffa, con un focus rispetto alle vittime over 65. Le vittime sopra i 65 anni sono state distinte anche per fascia di età e per genere. L’analisi territoriale e la georeferenziazione hanno permesso di individuare le cinque regioni nelle quali è più elevato, nel 2022, il numero delle vittime di truffa over 65. Uno specifico approfondimento è stato dedicato alle vittime di età superiore ai 65 delle truffe online. Sono stati riportati, infine, gli esiti delle azioni di contrasto poste in essere dalle Forze di polizia nel periodo in esame. Le stime demografiche in Italia, per i prossimi anni, prevedono un sensibile aumento degli abitanti con età superiore ai 65 anni di età con un maggiore incremento all’interno delle fasce di età più elevate tra i cittadini over 65. Il primo gennaio 2022 si è registrata una crescita della popolazione over 65 che ha raggiunto 14.051.404 cittadini, circa il 23,8 per cento del totale della popolazione. (segue) (Rsc)