Sardegna: truffe agli anziani, Polizia locale di Sassari in prima linea per contrastarle (3)

- La categoria degli anziani è caratterizzata da fattori di vulnerabilità che favoriscono l’esposizione a una serie di insidie, come i reati contro il patrimonio. L’anziano che subisce una truffa sopporta un doppio danno (chiamata “vittimizzazione secondaria”): quello economico e quello, più grave e difficile da superare, di natura psicologica. Nel quadriennio 2019-20222, il numero di vittime totali del reato di truffa risulta in aumento del 14,6 per cento nel 2020 rispetto al 2019 e del 6,7 per cento nel 2021 rispetto al 2020; si registra, invece, un decremento del 2 per cento nel 2022 rispetto al 2021. Le vittime over 65 diminuiscono dell’1,4% nel 2020 rispetto al 2019 ed aumentano del 13,3 per cento e del 6,1 per cento nel 2021 e nel 2022. Il quadro generale dei dati riferiti al quadriennio in esame mostra che gli anziani vittime di truffa sono prevalentemente uomini nella fascia di età compresa tra i 65 e i 70 anni. Le vittime totali di truffa online nel 2022 sono state 99.805, delle quali 12.649 (12,7 per cento) rientranti nella fascia di età over 65. L’azione di contrasto ha avuto nel quadriennio in esame una flessione dell’5,1 per cento nel 2020 rispetto al 2019; nel 2021 e nel 2022 si registrato un aumento delle segnalazioni (persone denunciate/arrestate) rispettivamente del 6,5 per cento e 5 per cento. Nel 2022 risultano 26.419 segnalazioni riferite a persone denunciate/arrestate in relazione al delitto di truffa online. Tra i modus operandi che si sostanziano nell’uso della rete si segnalano le truffe romantiche/sentimentali e le truffe del trading, orientando l’attenzione dell’anziano e captando, pertanto, il suo interesse verso la soddisfazione del bisogno di socialità e compensazione della solitudine nel primo caso o verso la speculazione finanziaria attraverso la falsa promessa di facili guadagni nel secondo caso. (Rsc)