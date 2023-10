© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in Lombardia.COMUNEIl Sindaco di Milano Giuseppe Sala partecipa al convegno "Il nuovo codice dei contratti pubblici".Teatro Lirico Giorgio Gaber, via Larga, 14 (ore 9:15)L'assessore al Welfare e Salute Lamberto Bertolé interviene a "Mental Health is a Universal Human Right", primo incontro di "Milano 4 Mental Health".Palazzo Marino, Sala Alessi, Piazza Scala, 2 (ore 10:45)L'assessora alle Politiche Lavoro e Sviluppo Economico Alessia Cappello partecipa all'evento "Umanesimo e Tech: il giusto binomio per superare i limiti". Samsung Samsung Arena, via Mike Bongiorno, 9 (ore 12:30)REGIONEL'assessore allo Sviluppo economico, Guido Guidesi, premia le nuove "Attività storiche" della provincia di Cremona riconosciute quest'anno da Regione Lombardia. Partecipa alla consegna dei premi anche il commissario straordinario della Camera di Commercio di Cremona, Gian Domenico Auricchio.Università di Cremona, Aula Magna, Complesso Santa Monica, via Bissolati, 74 Cremona (ore 9)Alessandro Beduschi, assessore all'Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, interviene al convegno di "Italy Discovery" sul tema "La campagna italiana, straordinaria risorsa del turismo ricettivo".Villa Cavenago, piazza Omodei, 1 Trezzo sull'Adda/MI (ore 9)L'assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile, Franco Lucente, parteciperà domani, venerdì 6 ottobre a Milano, al convegno 'Il treno dei desideri', organizzato da UIL Trasporti, UIL Milano e Lombardia, in collaborazione con Ferpress.Milano, Sala Reale, Stazione Centrale, Piazza Duca d'Aosta 1 (ore 9.45)L'assessore regionale alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità Elena Lucchini, domani parteciperà a 'UniAmo Lodi', festival finalizzato alla sensibilizzazione sull'inclusione sociale e all'avvio di percorsi inclusivi con l'ausilio degli animali. L'iniziativa, nata da un'idea di docenti dell'Università degli Studi di Milano ed Enti del territorio lodigiano, prevede tre giorni (da oggi fino al 7 ottobre) di testimonianze e approfondimenti, momenti conviviali e aggregazione con ristorazione sociale, fotografie, video, teatro, musica.Lodi, Università degli Studi di Milano, Facoltà di Veterinaria, Polo didattico di Lodi, Via dell'Università, 6 (ore 10)L'assessore al Welfare Guido Bertolaso interviene, insieme al Commissario dell'Asst Fatebenefratelli Sacco, Maria Grazia Colombo, alla conferenza stampa di presentazione dei lavori di ristrutturazione che coinvolgeranno il presidio ospedaliero nei prossimi mesi.Ospedale Sacco, via Giovanni Battista Grassi, 74 (ore 12)L'assessore ad Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Alessandro Beduschi è in visita istituzionale nel Lodigiano tra diverse aziende agricole e zootecniche del territorio.Locanda del Grillo, via Aldo Moro Caselle Lurani/Lo (ore 13)L'assessore allo Sviluppo economico, Guido Guidesi è in provincia di Cremona per due appuntamenti relativi al tour sui territori dedicato alle imprese.Pasticceria d'Elia, corso Giacomo Matteotti, 46 Cremona (ore 10); Incontro filiera ReeN presso Robby Moto Engineering, via Galluzzi, 14 - Casalmaggiore (ore 11:30)VARIESeconda giornata di ComoLake2023– la "Cernobbio del digitale".Villa Erba, Cernobbio/Co (ore 9)Manifestazione "Fridays for future" per contestare le iniziative intraprese a livello istituzionale sul tema del cambiamento climatico.Largo Cairoli (ore 9:30)"Siamo tutti lavoratori! Difendere le pensioni e riportare equità” organizzato da CIDA, la rappresentanza dei dirigenti, dal Forum dei Pensionati, dall'Associazione Nazionale Magistrati in pensione e dal Sinpref, l'associazione dei Funzionari Prefettizi.Auditorium San Fedele, via Ulrico Hoepli 3/B (ore 10)Made Competence Center Industria 4.0 organizza in collaborazione con MECSPE, un evento su tecnologie digitali applicate al mondo nell'industria.Made, Campus Bovisa Politecnico, via Durando, 10 (ore 10)Autostrada Pedemontana Lombarda organizza l'evento "Relazioni con la comunità come software delle trasformazioni del territorio. Intervengono: Marco Osnato, Presidente Commissione Finanze della Camera dei Deputati; Claudia Maria Terzi, Assessore alle Infrastrutture, Trasporti e Mobilità Sostenibile di Regione Lombardia; Cristiano Re, Amministratore Delegato Feem Servizi Srl; Luigi Roth, Presidente di Autostrada Pedemontana Lombarda; Sabato Fusco, Direttore Generale di Autostrada Pedemontana Lombarda e lo scrittore Marco Balzano.Ispi, Palazzo Clerici, via Clerici 5, (ore 10:30)Quale ruolo per le farmacie nella digitalizzazione e prossimità per il sistema sanitario lombardoSede centrale di Banco BPM, viaia San Paolo, 12 (ore 15:30)Triennale Milano presenta un incontro con Emilio Isgrò e Michelangelo Pistoletto.Palazzo della Triennale, viale Alemagna, 6 (ore 17:30)Inaugurazione della mostra dedicata alla Madonna del Latte. Intervengono: Maurizio Lupi, presidente Fondazione Costruiamo il Futuro; Vittorio Sgarbi, sottosegretario di Stato al Ministero della Cultura; Michele Coppola, executive Director Arte, Cultura e Beni Storici e direttore Gallerie d'Italia; Lorenzo Ornaghi, presidente Congregazione dei Conservatori della Veneranda Biblioteca Ambrosiana.Municipio, Sala Consiliare, Piazza Giuseppe Garibaldi, 14 Oggiono/Lc (ore 18:30)MONZAPresentazione del programma Monza Music Meetings 2023. Intervengono il Sindaco di Monza Paolo Pilotto, l’assessora alla cultura, Villa Reale e Parco Arianna Bettin; Il coordinatore di Monza Music Meetings, Alessandro Tommasi; Il direttore artistico dell’Accademia Chigiana di Siena, Nicola Sani e il presidente del Banco di Desio, Avv. Stefano Lado.Comune di Monza, sala Giunta, 2° piano Piazza Trento e Trieste (ore 11) (Rem)