Scuola: sciopero e protesta a Roma, nido e infanzia con poche maestre

- Carenza di personale, mancanza di educatori dedicati ai piccoli diversamente abili e nessuna sostituzione per il personale assente. Questa la situazione in cui versano i nidi e le scuole dell'infanzia di Roma che oggi hanno scioperato e protestato davanti il Campidoglio. Circa un centinaio di persone, tra educatrici, insegnanti e genitori, hanno manifestato per la carenza di personale nei nidi e nelle scuole dell'infanzia, anche in merito all'assegnazione dell'organico di integrazione per i bambini diversamente abili. La giornata di mobilitazione è stata organizzata dai sindacati Usb e Cobas, registrando "una massiccia partecipazione". Con la carenza di personale, sono inevitabili le ripercussioni e i disagi sulla scuola e sulle stesse famiglie romane. (segue) (Rer)