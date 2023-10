Scuola: sciopero e protesta a Roma, nido e infanzia con poche maestre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una delegazione di rappresentanti sindacali è stata ricevuta dal capo staff del sindaco Roberto Gualtieri, dall'assessore al personale Andrea Catarci, dalla consigliera Pd Valeria Baglio, dalla presidente della commissione scuola Carla Fermariello e dal presidente della commissione al personale Riccardo Corbucci. Dopo il confronto, "la risposta è stata sempre la stessa: non ci sono i soldi bisogna continuare a risparmiare fino a gennaio", fanno sapere i sindacati. Si protesta contro l’organizzazione scolastica, che “lede i diritti delle educatrici e delle insegnanti dell’infanzia. Ma anche dei bambini”, sottolinea Fabiana Rinaldi dell'Unione sindacale di base. I lavoratori scolastici che si assentano vengono sostituiti "solo se si verifica il fuori rapporto: per legge regionale ciascun insegnante ed educatore non può occuparsi di più di sette bambini, ma quando un collega è assente si ritrovano a doverne seguire almeno dieci - spiega ancora Fabiana Rinaldi, del sindacato Usb -. Certo, può capitare che mandino un sostituto, ma non è mai per più di tre ore. Un’offerta educativa e formativa che lascia delusi anche i genitori dei bambini con cui lavoriamo. Oltre a preoccuparli per l’incolumità dei loro figli”. (segue) (Rer)