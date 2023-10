Scuola: sciopero e protesta a Roma, nido e infanzia con poche maestre (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel settore dell’infanzia “non viene neanche garantita una sufficiente copertura e un’adeguata tutela nei confronti dei bambini diversamente abili – spiega ancora la sindacalista –. Al loro fianco dovrebbe esserci sempre un insegnante in più che li supporti e li guidi, ma questo non sempre avviene”. Una situazione “insostenibile. Oggi abbiamo chiesto un incontro con il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ma siamo stati convocati dal suo capo staff. Ci è stato detto che non ci sono soldi da investire nel servizio all’infanzia e che un incontro con il sindaco non avrebbe cambiato le cose”. A Roma il sistema educativo 0-6 “è sempre stato un esempio da seguire a livello nazionale. Per questo vogliamo che il sindaco Gualtieri intervenga. Noi non ci fermeremo qua e siamo pronti a procedere con altre azioni”, conclude Rinaldi. (Rer)