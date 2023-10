Ucraina: Crosetto, a nessuno interessa la verità ma solo polemizzare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"In questi anni ho potuto constatare la professionalità di Nova e ho avuto modo di incontrare di persona i tanti giornalisti, giovani e motivatissimi" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- "È tutt’oggi che si inseguono dichiarazioni di chi sostiene che il governo aiuti troppo l’Ucraina e di chi invece dice che ci stiamo tirando indietro. A nessuno interessa la verità ma solo polemizzare. Loro parlano e io lavoro in continuo contatto con Tajani. Non solo su Ucraina". Lo ha scritto il ministro della Difesa Guido Crosetto su X (ex Twitter). (Res)