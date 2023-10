Roma: assessora Ambiente, al via Tevere Day, 3 giornate, 150 eventi e oltre 200 associazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prende il via domani 6 ottobre la quinta edizione del Tevere Day, il più grande evento della città dedicato al rilancio del fiume e realizzato con il sostegno di Roma Capitale. Si svolgerà nelle tre giornate del 6,7 e 8 ottobre con un programma che prevede 150 eventi tra sport, cultura, ambiente, spettacoli, e gite in battello con il coinvolgimento di oltre 200 associazioni e federazioni sportive impegnate nella valorizzazione del Tevere. È quanto si legge in una nota dell'assessora all'Agricoltura, ambiente e ciclo dei rifiuti, Sabrina Alfonsi. L'assessora Alfonsi - spiega la nota - ha fortemente sostenuto la realizzazione di questo grande evento e interverrà a quattro appuntamenti, nel corso dei quali illustrerà, tra l'altro, i progetti dei 5 Parchi d'affaccio lungo le sponde del Tevere che verranno realizzati con fondi del Giubileo per complessivi 7,3 milioni di euro. Domani 6 ottobre alle ore 14:30 al Lungotevere degli Anguillara parteciperà alla cerimonia di inaugurazione del Tevere Day 2023 e di apertura del Festival Musicale dei Municipi che arricchisce l'edizione di quest'anno con un programma di 15 concerti. Il Festival è dedicato ad Anna Vincenzoni, che ha lavorato al Tevere Day sin dalla sua prima edizione. (segue) (Com)