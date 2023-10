Roma: assessora Ambiente, al via Tevere Day, 3 giornate, 150 eventi e oltre 200 associazioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sabato 7 ottobre alle ore 10:30 a Ponte Milvio - prosegue la nota - l'assessora Alfonsi parteciperà all'evento "Pedalando fra le storie del Tevere" per illustrare il progetto del Parco d'affaccio che prevede, con un finanziamento di 1 milione di euro, la bonifica dell'area tra Ponte Milvio e Ponte Flaminio e la creazione di un polmone verde con un intervento riforestazione. Domenica 8 ottobre alle ore 10 nella zona dell'Acqua Acetosa, in corrispondenza della confluenza del Tevere con l'Aniene, l'Assessora Alfonsi parteciperà ad una passeggiata guidata per presentare il progetto del Parco d'affaccio che si realizzerà con 2 milioni di euro di fondi giubilari con l'obiettivo di connettere quest'area, al momento isolata, al resto del lungofiume realizzando un nuovo tratto di pista ciclabile. Alle ore 11:30, infine, presso lo Scalo de Pinedo - conclude la nota - interverrà alla tavola rotonda, organizzata dall'Associazione Marevivo, nella quale presenterà, insieme ai progettisti, un terzo intervento giubilare che interessa l'area naturalistica ex oasi WWF con il quale, in collaborazione con l'Università "La Sapienza, si prevede di realizzare un Orto botanico fluviale per valorizzare la vocazione naturalistica, il ricco patrimonio vegetazionale e la biodiversità dell'area. (Com)