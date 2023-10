Migranti: leader di Italia, Francia, Regno Unito, Paesi Bassi e Albania a confronto con von der Leyen

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I capi del governo di Italia, Regno Unito, Francia, Paesi Bassi e Albania si sono incontrati a Granada, a margine del vertice della Comunità politica europea, per discutere e coordinarsi sul tema della migrazione. A renderlo noto, tramite un messagio su X (ex Twitter), è stata Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, che ha preso parte all'incontro. "Buona riunione di coordinamento sulla migrazione. Francia, Regno Unito, Italia, Paesi Bassi e Albania si sono impegnate a sostenersi a vicenda per affrontare le sfide della migrazione irregolare, combattere i trafficanti e sviluppare partenariati globali. Questa è la solidarietà europea in azione, lo spirito della Comunità politica europea", si legge nel messaggio di von der Leyen. (Beb)