Ucraina: Casa Bianca, nuovo attacco russo “terrificante”, dobbiamo sostenere Kiev

- La Federazione Russa ha organizzato un nuovo “terrificante” attacco in Ucraina, che ha portato alla morte di 49 persone innocenti mentre stavano facendo la spesa in un supermercato. Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, durante un briefing con la stampa. “Questa è la terribile realtà che il popolo ucraino sta vivendo: per questo stiamo facendo il possibile per aiutare Kiev a combattere per la propria democrazia e libertà”, ha detto. (Was)