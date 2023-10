Ue-Armenia: von der Leyen incontra Pashinyan a Granada e annuncia nuovi aiuti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'Armenia e l'Ue sono legate da valori politici condivisi e dal loro impegno per un ordine internazionale basato sulle regole. In questi tempi difficili, siamo impegnati fianco a fianco e nel rafforzare ulteriormente le relazioni nostre relazioni bilaterali. Come abbiamo discusso all'inizio della settimana, la nostra attenzione immediata è rivolta alle esigenze umanitarie degli oltre 100 mila armeni del Karabakh che sono fuggiti in Armenia. Abbiamo discusso di come garantire la massima efficacia degli aiuti umanitari e degli altri sostegni immediati forniti dall'Ue, che raggiungeranno i 10,45 milioni di euro", continua il testo della dichiarazione. Von der Leyen ha inoltre annunciato che la Commissione sta mobilitando i fondi per stanziare 15 milioni di euro dal suo programma annuale per l'Armenia da utilizzare come sostegno al bilancio. Ciò consentirà al governo armeno di far fronte alle urgenti necessità socio-economiche e di sostenere l'acquisto di cibo e carburante. "Nel lungo periodo, l'Unione europea e l'Armenia sono determinate a rafforzare i loro legami economici, lavorando per sfruttare appieno il potenziale del nostro accordo di partenariato economico globale”, si legge nella dichiarazione congiunta. (segue) (Beb)