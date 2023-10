Ue-Armenia: von der Leyen incontra Pashinyan a Granada e annuncia nuovi aiuti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In particolare, continua la nota, il Piano di investimenti economici (Pei) dell'Ue per l'Armenia prevede fino a 2,6 miliardi di euro da utilizzare per investimenti in importanti infrastrutture e altri progetti. “La Commissione Ue e l'Armenia raddoppieranno gli sforzi per realizzare progetti importanti”, si legge ancora nel testo. L'esecutivo Ue sosterrà inoltre la partecipazione dell'Armenia a progetti regionali come il cavo elettrico del Mar Nero. La Commissione intensificherà anche l'assistenza tecnica all'Armenia, in particolare nei settori della sicurezza aerea e della sicurezza nucleare. Von der Leyen ha infine informato dei preparativi per un evento congiunto Ue-Usa a sostegno dell'Armenia. "Nei prossimi giorni continueremo a discutere su come rafforzare ulteriormente le nostre relazioni", conclude la dichiarazione congiunta. (Beb)