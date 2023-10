Terrorismo: sottosegretario Mantovano, non capisco perché media non se ne occupino più

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non capisco perché i media da un po' di tempo non si occupino di terrorismo" dal momento che polizia, intelligence e autorità giudiziarie italiane proseguono il loro lavoro in questo campo. Lo ha detto Alfredo Mantovano, sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio dei ministri e autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, alla presentazione del rapporto "Il nemico silente. Presenza ed evoluzione della minaccia jihadista nel Mediterraneo allargato", redatto da Med-Or. "È evidente che il jihadismo rappresenta anche una delle ragioni dei flussi migratori, quindi chi ha responsabilità di governo deve chiedersi cosa può fare", imparando dagli errori compiuti, ha affermato Mantovano. (Res)