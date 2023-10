Ucraina: Borrell, attacco a villaggio di Hroza è atroce, crimini di guerra non rimarranno impuniti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'attacco della Russia al villaggio di Hroza, vicino Kupiansk, che ha portato alla morte di 50 civili, è un atroce attacco contro civili innocenti e i crimini di guerra che non rimarranno impuniti. È quanto si legge in una dichiarazione dell'Alto rappresentante europeo per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell. "Il terrore della Russia contro la popolazione civile ucraina non accenna a diminuire e oggi ha raggiunto un altro triste traguardo. Un attacco ha preso di mira un caffè e un negozio di alimentari nell'insediamento di Hroza a Kupiansk, nell'oblast di Kharkiv, uccidendo almeno 50 persone, tra cui un bambino, e ferendone molte altre. Si è trattato di un altro atroce attacco contro civili innocenti, che si aggiunge ai continui attacchi indiscriminati che la Russia compie quotidianamente vicino alle linee di combattimento. Proprio oggi la Russia ha attaccato un ospedale a Beryslav, nella regione di Kherson", si legge nella dichiarazione. "Gli attacchi intenzionali contro i civili sono crimini di guerra. La leadership russa, tutti i comandanti, gli autori e i complici di queste atrocità saranno chiamati a risponderne. Non ci sarà impunità per i crimini di guerra", continua Borrell. "L'Ue elogia la forza, il coraggio e la resistenza del popolo ucraino. L'Ue è solidale con l'Ucraina e continuerà a sostenerla", conclude l'Alto rappresentante Ue. (Beb)