Migranti: Casa Bianca, muro al confine non è una soluzione efficace alla crisi

- Il muro al confine con il Messico non rappresenta la soluzione “migliore” per mettere in sicurezza le frontiere statunitensi: ce ne sono di più efficaci. Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, durante un briefing con la stampa. “Il governo è legalmente obbligato a spendere i fondi stanziati dal Congresso, e questo provvedimento risale al 2019, durante l’amministrazione Trump”, ha detto, ricordando che lo stesso Biden ha affermato poco fa che il muro non rappresenta una soluzione efficace per risolvere la crisi dei migranti. (Was)