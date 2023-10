Africa: sottosegretario Mantovano, Paesi del Golfo vogliono cooperare con Ue per grande piano di sviluppo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tutti i Paesi del Golfo concordano sulla necessità di cooperare con Italia e l'Unione europea per un grande piano di sviluppo in Africa. Lo ha detto Alfredo Mantovano, sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio dei ministri e autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, alla presentazione a Roma del rapporto "Il nemico silente. Presenza ed evoluzione della minaccia jihadista nel Mediterraneo allargato", redatto da Med-Or. "L'Europa deve porre attenzione all'Africa, senza trascurare il primo cambiamento effettivo, quello culturale", ha affermato Mantovano, aggiungendo che "il jihadismo ha una matrice ideologica semplice, chiara e attrattiva" che trova terreno fertile nelle aree di degrado del continente africano. Coloro aderiscono al jihadismo "non sono in partenza criminali, ma sono uomini indottrinati che compiono crimini su una precisa visione del mondo", ha dichiarato il sottosegretario. (Res)