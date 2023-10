Giustizia: Calderoli, comportamento Apostolico deve preoccupare tutti quelli che hanno a cuore terzietà magistratura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quanto sta emergendo sul giudice Apostolico, dovrebbe far riflettere in primis gli stessi magistrati e l'Anm stessa. Ricordo che la nostra Costituzione con l'articolo 97 sancisce il dovere dell'imparzialità dell'amministrazione, dunque anche della magistratura, e con il successivo articolo 98 viene limitata per alcune categorie, tra cui appunto i magistrati, la possibilità di esercitare o svolgere militanza politica. Non a caso sempre la nostra Costituzione con l'articolo 101 stabilisce che i giudici sono soggetti solo alla legge". Lo afferma Roberto Calderoli, Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie. "Ricordo inoltre - prosegue - che anche nel cosiddetto codice etico, approvato dall'Associazione Nazionale Magistrati il 13 novembre 2010, all'articolo 9 si ricorda che: "Il magistrato rispetta la dignità di ogni persona, senza discriminazioni e pregiudizi di sesso, di cultura, di ideologia, di razza, di religione. Nell'esercizio delle funzioni opera per rendere effettivo il valore dell'imparzialità, agendo con lealtà e impegnandosi a superare i pregiudizi culturali che possono incidere sulla comprensione e valutazione dei fatti e sull'interpretazione ed applicazione delle norme. Assicura inoltre che nell'esercizio delle funzioni la sua immagine di imparzialità sia sempre pienamente garantita. A tal fine valuta con il massimo rigore la ricorrenza di situazioni di possibile astensione per gravi ragioni di opportunità". "È scritto nero su bianco nel codice etico del magistrato: senza discriminazioni e pregiudizi di ideologia e deve essere garantita la sua immagine di imparzialità! Essere imparziali e terzi significa anche saper fare un passo indietro quando si è in conflitto d'interessi, come in questo caso. Chi ha a cuore l'indipendenza della magistratura - conclude - deve prima di tutto garantire la sua neutralità e imparzialità, che in questo caso specifico sono venute a mancare".(Rin)