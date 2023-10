Sardegna: Eurallumina, presto addendum a protocollo d'intesa per attivazione cassa integrazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il superamento del contenzioso legato al DPCM energia è in fase conclusiva - ha dichiarato l’Assessore dell’Industria, Anita Pili - contiamo di arrivare ad un’intesa con il Governo entro le prossime settimane. Una partita importante che riguarderà la strategicità dell’intero sistema industriale sardo. La Regione con fermezza lavora per garantire un adeguato approvvigionamento del gas necessario al riavvio delle produzione e una giusta perequazione per rafforzare la competitività del sito industriale. Nei prossimi giorni proseguiranno gli incontri con i ministri competenti per finalizzare le questioni, non dimenticandoci la necessità di mettere in sicurezza i lavoratori”. “L’Assessorato della Difesa dell’Ambiente ha fatto la sua parte e ha mantenuto gli impegni assunti - ha dichiarato l’Assessore della Difesa dell’Ambiente, Marco Porcu - il risultato portato a casa è importante. Con l’approvazione della delibera regionale sul Paur (Provvedimento autorizzativo unico regionale) richiesto dalla società Eurallumina, si è conclusa positivamente una procedura fondamentale ed indispensabile per il rilancio delle produzioni dell’Eurallumina, onnicomprensiva di tutte le autorizzazioni e i permessi previsti dalla legge. Eventuali criticità saranno approfondite con l’azienda con la quale manteniamo un contatto costante”. (Rsc)