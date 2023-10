Siria: media, 100 morti e 125 feriti in attacco terroristico a Homs

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' salito a 100 morti, tra cui 90 cadetti e dieci civili, e almeno 125 feriti il bilancio di un attacco terroristico con un drone avvenuto presso l'Accademia militare a Homs, 140 chilometri a nord di Damasco, in Siria, durante una cerimonia per la consegna dei diplomi. Lo riferisce l'Osservatorio siriano per i diritti umani (Sohr), un'organizzazione non governativa con sede a Londra, ma con una rete di contatti sul campo. Tuttavia, non ci sono informazioni definitive. Il ministro della Salute siriano, Hassan al Ghabash, ha dichiarato all'emittente televisiva siriana che secondo il "bilancio preliminare e non definitivo, il numero dei martiri a seguito dell'attacco terroristico all'Accademia militare di Homs ha raggiunto 80 martiri, tra cui sei donne e altrettanti bambini, mentre il numero dei feriti è di 240". In un primo momento, secondo alcuni media, Ali Mahmoud Abbas, il ministro della Difesa siriano, si trovava all’interno del complesso militare, ma successivamente l’agenzia russa “Sputnik” ha smentito. (Lib)