Libia: Irini, a settembre scandagliati via radio 338 mercantili e 8 ispezioni a bordo (2)

- Inoltre, l’operazione ha indagato su 1.261 voli sospetti, 25 aeroporti e 16 porti, e ha fornito 45 rapporti speciali al gruppo di esperti delle Nazioni Unite sulla Libia, la maggior parte dei quali si riferiva a violazioni o possibili violazioni dell’embargo sulle armi e alle attività di contrabbando di petrolio in Occidente e nell’est del Paese. Infine, attraverso l’”embedded” Crime information cell, l’operazione ha trasmesso alle competenti forze dell’ordine 82 raccomandazioni per l’ispezione di navi sospette nei porti degli Stati membri dell’Ue, 64 delle quali sono state effettuate. Dopo la prima Conferenza di Berlino, il Consiglio dell’Unione europea ha deciso di lanciare, il 31 marzo 2020, una nuova operazione militare denominata EuNavFor Med – Irini, principalmente marittima e incentrata sull’attuazione dell’embargo delle Nazioni Unite sulle armi alla Libia. Irini fa parte dell’approccio integrato europeo alla Libia che prevede sforzi politici, militari, economici e umanitari per portare stabilità e sicurezza nel Paese. I compiti dell’Operazione sono: contrastare il traffico illegale di armi, sostenendo l’attuazione dell’embargo sulle armi nei confronti della Libia sulla base delle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (compito principale); raccogliere informazioni sul contrabbando di petrolio, in particolare per le sue conseguenze sull’economia libica e il suo possibile utilizzo per finanziare il mercato delle armi; contribuire all’interruzione del modello commerciale del traffico di migranti raccogliendo informazioni con mezzi aerei e condividendole con Frontex e le autorità nazionali competenti; sostenere lo sviluppo della capacità di ricerca e soccorso della Guardia costiera libica e della Marina attraverso la formazione. In particolare, quest’ultima attività non è stata ancora implementata. (Res)