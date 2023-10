Roma: Pd Campidoglio, aderiamo a manifestazione "Insieme per Costituzione", no Ddl Calderoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un no netto e deciso contro i progetti che vogliono stravolgere la Costituzione e creare ancora più precarietà e disuguaglianza. Aderiamo alla manifestazione "Insieme per la Costituzione" che si terrà a Roma sabato 7 ottobre, promossa dalla Cgil e da più di cento organizzazioni e associazioni, per rimettere al centro il tema del lavoro e soprattutto per contrastare il disegno di legge per l'autonomia differenziata, il Ddl Calderoli". Lo dichiara in una nota il gruppo consiliare del Partito democratico in Campidoglio. "Vogliamo far sentire la voce della Capitale - prosegue la nota - contro gli enormi rischi contenuti in questa norma che punta a spaccare il Paese e a creare cittadini di serie A e di serie B. Una norma in aperto contrasto con il dettato e i valori della Costituzione e i principi di uguaglianza in essa contenuti. L'Assemblea capitolina ha già espresso la propria posizione fermamente contraria a un progetto che qualora fosse approvato stravolgerebbe l'assetto dei poteri aumentando disparità e disuguaglianze sociali. Contro questa forzatura illegittima e contro l'attacco che il governo delle destre sta portando al settore della sanità pubblica, al sistema del welfare, alle misure di sostegno sociale, faremo fronte comune, insieme alla forze sociali, produttive, ai cittadini e ai rappresentanti dei lavoratori, partecipando alla manifestazione del prossimo 7 ottobre a Roma", conclude il gruppo consiliare del Pd in Campidoglio.(Com)