Mediterraneo: inviato francese, c'è nuovo tipo di terrorismo, il "jihadismo di atmosfera"

- Abbiamo di fronte a noi nuovo tipo di terrorismo, il "jihadismo di atmosfera", con un tipo di propaganda "molto preoccupante" che si basa sul salafismo. Lo ha detto Gilles Kepel, professore presso l’Université Paris Sciences et Lettres, e inviato speciale del presidente francese Emmanuel Macron per il Mediterraneo, alla presentazione del rapporto "Il nemico silente. Presenza ed evoluzione della minaccia jihadista nel Mediterraneo allargato", redatto da Med-Or. Il legame tra "migrazioni, jihadismo e cambiamento politico che si sta verificando in Europa sono evidenti", ha sottolineato Kepel. "Non esiste più un rispetto naturale per gli Stati Uniti" in Occidente, ha affermato l'esperto francese, sottolineando il ruolo importante che giocheranno i Paesi Brics in questo nuovo contesto geopolitico.(Res)