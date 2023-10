Singapore: premier Lee, i Paesi della regione non si divideranno in campi contrapposti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Paesi del sud-est asiatico “non si divideranno in due campi”, nonostante l’intensa rivalità tra Stati Uniti e Cina, e le prospettive geopolitiche regionali “non sono così fosche” grazie agli sforzi dei diversi Stati per mantenere buone relazioni con entrambe le superpotenze. Lo ha dichiarato il primo ministro di Singapore, Lee Hsien Loong, nel corso di un intervento al Summit sul futuro dell’Asia. “Diversi Paesi della regione si avvicinano a una parte o all’altra, ma quasi tutti vogliono restare amici di entrambe le superpotenze”, ha osservato Lee. Il premier singaporiano ha invitato i Paesi della regione a seguire l’esempio di altri Stati come il Giappone e la Corea del Sud, che hanno recentemente ricucito le proprie relazioni, o come l’Australia, che ha ripristinato i commerci con la Cina. (segue) (Fim)