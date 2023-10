Singapore: premier Lee, i Paesi della regione non si divideranno in campi contrapposti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Canberra “potrà anche non parlare di questioni strategiche” con Pechino, ha ammesso Lee, ma i due Paesi “condividono profonde relazioni economiche”. “Anche Paesi che non sono alleati devono imparare a collaborare e a coesistere”, ha concluso il leader di Singapore, facendo anche riferimento alle crescenti tensioni nel Mar Cinese Meridionale e nel Mar Cinese Orientale. “I Paesi della regione – ha avvertito – devono isolare le proprie relazioni da questi specifici problemi, costruire una mutua fiducia e continuare a cooperare in maniera pragmatica”. (Fim)