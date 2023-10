Salario minimo: Conte, Meloni lo affossa con complicità Cnel

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Giorgia Meloni affossa il salario minimo con la complicità del Cnel e di Brunetta. Voltano le spalle a quasi quattro milioni di lavoratrici e di lavoratori sottopagati. Eppure noi non ci rassegniamo: domenica prossima saremo in piazza per il 'firma day', per raccogliere le firme". Lo ha detto, in merito al salario minimo, il presidente del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte, parlando con i cronisti davanti alla Camera. (Rin)