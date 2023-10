Spagna: inflitta a Sanchez multa di 2.200 euro per violazione legge elettorale a Bruxelles

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione elettorale centrale spagnola ha inflitto una multa di 2.200 euro al presidente del governo uscente, Pedro Sanchez, per aver fatto dichiarazioni "con contenuto valutativo ed elettoralistico, approfittando dei mezzi di comunicazione pubblici a sua disposizione" durante la conferenza stampa che ha tenuto il 30 giugno, dopo il Consiglio europeo. In particolare, Sanchez aveva criticato i recenti patti a livello regionale e comunale tra il Partito popolare (Pp) e Vox dopo le elezioni del 23 maggio scorso. L'organo arbitrale ha deciso di aprire questo procedimento contro Sanchez dopo aver accolto una denuncia del Pp. Secondo la Commissione elettorale centrale, con le sua affermazioni il capo dell'esecutivo ha violato il "principio di neutralità che tutte le autorità pubbliche devono rispettare durante il processo elettorale". Inoltre, in risposta alla critiche sulla situazione dell'economia spagnola da parte del leader del Pp, Alberto Nunez Feijoo, Sanchez si era vantato del fatto che i suoi colleghi europei avessero riconosciuto "privatamente la "straordinaria performance dell'economia spagnola in termini di crescita, creazione di posti di lavoro e andamento dell'inflazione". (Spm)