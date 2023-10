Energia: simposio ROAD, il nucleare gioca un ruolo chiave nella decarbonizzazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’energia nucleare gioca un ruolo chiave nella decarbonizzazione, alla luce della graduale riconsiderazione che sta acquisendo nel panorama internazionale. È quanto emerso dal simposio “Il ruolo del nucleare nell’era della transizione energetica” presso il Rome Advanced District (ROAD) al Gazometro di Roma Ostiense. L’introduzione è stata affidata al co-fondatore di Femto Energy, Roberto Casula, che ha messo in evidenza le prospettive future di un'energia abbondante e a zero emissioni di carbonio per fornire soluzioni sicure, flessibili, resilienti, sostenibili ed economiche a sostegno delle attività produttive, dell'equità energetica, della sicurezza dell'approvvigionamento e della mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici. Il simposio nasce dalla collaborazione tra Massachusetts Institute of Technology (Mit) - Industrial Liaison Program (Ilp), il Politecnico di Milano e l’Energy Center del Politecnico di Torino. Nel corso della mattinata gli interventi hanno approfondito gli aspetti scientifici e tecnologici con esperti internazionali. “Ci aspettiamo - ha dichiarato il professore ordinario di impianti nucleari al Politecnico di Torino, Roberto Zanino - che la formazione continuerà ad avere un ruolo centrale se vogliamo rilanciare il nucleare. Ci aspettiamo, anche attraverso il lancio della piattaforma nazionale sul nucleare sostenibile, che si possa tornare a fare anche nel nostro Paese un discorso scientificamente giustificato e di poter dare il nostro contributo. Eventi come quello di oggi penso siano molto importanti per continuare a mantenere il ‘momentum’ intorno a questo tipo di iniziative. Speriamo che le condizioni di contorno ci permettano di far crescere qualcosa di concreto”. (segue) (Rin)