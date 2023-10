Energia: simposio ROAD, il nucleare gioca un ruolo chiave nella decarbonizzazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il professore di impianti nucleari al Politecnico di Milano, Marco Ricotti, ha spiegato come il nucleare rivesta un “ruolo triplice” nell’era della transizione energetica: “Il problema energetico è abbastanza complesso, non c’è solo l’aspetto ambientale ma anche quello di indipendenza strategica e di impatto economico-sociale. Su tutti questi tre fattori il nucleare può dare un contributo: non emette CO2, ha un bassissimo grado di emissioni di gas serra equivalenti per chilowattora prodotto, è una tecnologia quasi interamente europea. Se investiamo un euro sul nucleare, 80 centesimi rimangono in Europa. Questo simposio è fondamentale perché finalmente torniamo a parlare in modo serio e tecnico di una tematica molto complicata ma sulla quale si è fatta troppa ideologia. Parlarne in modo aperto, su basi tecnico-scientifiche, credo sia un aspetto culturalmente fondamentale”. Per Ricotti “la sicurezza è sempre stato il primo tema di interesse nel settore nucleare. I livelli di sicurezza raggiunti oggi dai reattori nucleari sono molto elevati, con le nuove generazioni di reattori alzeremo ulteriormente l’asticella. La filiera nucleare italiana è ancora ben attiva”. (segue) (Rin)