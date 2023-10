Energia: simposio ROAD, il nucleare gioca un ruolo chiave nella decarbonizzazione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel pomeriggio il dibattito si è concentrato sul contesto italiano con approfondimenti sul ruolo dell’università e lo stato della Ricerca, sulla filiera industriale e sul contesto istituzionale. Il professore ordinario di fisica tecnica industriale al Politecnico di Torino, Andrea Lanzini, ha ricordato come l’obiettivo sia arrivare a una neutralità carbonica al 2050. “Questo è un obiettivo molto ambizioso non ancora declinato nelle politiche nazionali. Al 2030 faremo anche senza nucleare, ma per arrivare al 2050 dobbiamo valutare tutte le opportunità: la fissione nucleare è un’opportunità da considerare molto seriamente per il nostro Paese”. Secondo il presidente dell’Associazione italiana nucleare (Ain), Stefano Monti, “la necessità di decarbonizzare l’intero settore energetico, unita a quella di fronteggiare la crisi energetica, rende quasi obbligatorio l’utilizzo del nucleare, che non ha il problema della variabilità: può fornire energia decarbonizzata in maniera stabile. Siccome ha una densità di potenza elevata, l’utilizzo del territorio è estremamente inferiore rispetto alle rinnovabili. E poi permette di stabilizzare i prezzi, perché è possibile fare contratti a lungo termine anche per i grandi consumatori. In Europa vediamo che c’è un crescente interesse: molti Paesi che volevano abbandonare il nucleare ci stanno ripensando. L’Ain si propone di fornire informazioni tecnico-scientifiche che siano fondate. Certe paure possono essere mitigate se le persone vengono meglio informate. Con questo approccio siamo convinti che possiamo intraprendere la strada per avere nuovamente l’energia nucleare prodotta in Italia”. (segue) (Rin)