Energia: simposio ROAD, il nucleare gioca un ruolo chiave nella decarbonizzazione (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il nucleare moderno - ha precisato Luca Oriani, Chief engineering officer di Westinghouse Italia - non è in competizione con le fonti rinnovabili. Quello che si vuole costruire a lungo termine è un sistema di energia che non produca inquinanti e CO2. La situazione della filiera industriale italiana nel settore nucleare è molto robusta”. Il simposio, per la responsabile Energy in Italia e a livello Europe West di Ey, Paola Testa, “è importante per far capire che il nucleare è il futuro della transizione energetica e che bisogna cambiare il paradigma e la cultura del nucleare in Italia. Ey è interessata al nucleare perché a livello di transizione energetica avrà un ruolo rilevante anche in Italia. Ritengo che in Italia le competenze sul nucleare, soprattutto sulla filiera, siano molto forti. È necessario investire su questo per non toglierci delle opportunità”. “Enea negli ultimi anni – ha osservato il responsabile Laboratorio per la sicurezza degli impianti nucleari di Enea, Federico Rocchi - ha dedicato sforzi e impegno lungo due filoni principali: collaborare con gli altri Paesi e sviluppare competenze interne - utilizzando infrastrutture di ricerca sperimentale - per migliorare la sicurezza degli impianti nucleari”. Il capo unità della sicurezza dei reattori e dei componenti di Joint research centre (Jrc), Concetta Fazio, ha citato uno studio del centro comune di ricerca, secondo cui il nucleare ha un livello di Do not significant harm (Dnsh) – non arrecare danni significativi per l’ambiente – comparabile con le altre tecnologie. La priorità per il nucleare in Italia, secondo il professore ordinario di economia e gestione delle imprese dell’università Luiss, Paolo Boccardelli “è una politica industriale chiara, con una visione di lungo termine”. Per il direttore dell’Ispettorato per la sicurezza nucleare (Isin), Maurizio Pernice, in Italia serve “una legge che disciplini come e con quali modalità si approva un impianto nucleare”. (segue) (Rin)