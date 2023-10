Energia: simposio ROAD, il nucleare gioca un ruolo chiave nella decarbonizzazione (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Parlare di ricerca - ha concluso la senatrice di Italia viva, Silvia Fregolent, dell’intergruppo parlamentare sull’energia nucleare - è un passo avanti molto positivo ma bisogna ricominciare a produrre energia nucleare. Penso sia arrivata l’ora per fare le leggi necessarie per iniziare un processo intelligente di produzione di energia nel nostro Paese. Non riesco a comprendere questa ostilità e questa paura: gli incidenti del passato dovevano essere spiegati meglio, sono due eccezioni rarissime dovute a due casi particolari”. Tra il 1990 e il 2019 la domanda di elettricità è raddoppiata e si prevede che raddoppierà nuovamente entro il 2050. Almeno l’80 per cento della generazione di elettricità mondiale dovrà essere a basse emissioni di carbonio entro il 2050 per avere una possibilità realistica di mantenere il riscaldamento globale entro i 2 gradi °C rispetto ai livelli preindustriali. Sfruttare questa forma di energia per scopi pacifici è stata una delle conquiste scientifiche e tecnologiche più importanti del XX secolo. Ha portato benefici alla medicina, alla sicurezza e all’energia. Eppure, dopo alcuni decenni di rapida crescita, gli investimenti nell’energia nucleare sono in fase di stallo in molti paesi sviluppati. Oggi, il panorama è evoluto in modo significativo a causa di fattori quali i progressi tecnologici, la sicurezza energetica, l’aumento dei costi energetici e l’urgenza di affrontare il cambiamento climatico. In particolare, l’Italia è stata un pioniere dell’energia nucleare civile e anche oggi, dopo la sua rinuncia, il Paese rimane all’avanguardia nei progressi tecnologici in questo campo. L’evento, di cui Agenzia Nova è media partner, ha visto la partecipazione di numerosi stakeholders del settore energia e industria: università, istituti di ricerca, business schools, industrie energivore, associazioni di categoria, agenzie nazionali, autorità regolatorie, istituzioni politiche locali e nazionali, società di consulenza, media. (Rin)