Regioni: Fedriga, non servono più soldi per autonomia differenziata, ma per diritti dei cittadini

- Non servono più soldi per realizzare l’Autonomia differenziata, ma servono maggiori risorse per garantire diritti al cittadino. Lo ha detto questo pomeriggio il presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, ascoltato in audizione dalla Commissione bicamerale per le questioni regionali. “Sul piano finanziario i livelli essenziali delle prestazioni sono indipendenti da chi esercita la funzione”, ha sottolineato Fedriga. “Servono finanziamenti per garantirli, è vero, ma non dipendono dall’Autonomia differenziata. Se un determinato Lep costa 100, che la competenza sia esercitata dallo Stato o dalla Regione costerà sempre 100, perché è la cifra che serve per garantire il diritto, indipendentemente da chi esercita la funzione”, ha concluso. (Frt)