Fvg: assessore Finanze, in assestamento 165 milioni di euro a fondi agevolati

- Nel prossimo assestamento di bilancio previsto per fine ottobre, la regione Friuli Venezia Giulia stanzierà altri 65 milioni di euro – in aggiunta ai 20 già previsti dall’ assestamento estivo – destinati al Fondo di rotazione per iniziative economiche (Frie) e 70 milioni al Fondo di rotazione a favore del comparto agricolo. Lo ha annunciato questo pomeriggio a Pordenone l'assessore alle Finanze, Barbara Zilli, partecipando a un convegno sugli strumenti di agevolazione finanziaria per le imprese. “È ormai chiaro - ha evidenziato l'assessore - che siamo in una fase nella quale si registra un calo dei prestiti alle imprese. Disporre di strumenti potenti a sostegno delle aziende, quali sono i fondi agevolati, può certamente assicurare una migliore reazione da parte del sistema produttivo del territorio. Siamo convinti – ha aggiunto - che il rafforzamento finanziario del paniere dei finanziamenti agevolati anche a sostegno del sistema dei Confidi regionali sia la risposta strutturale da offrire per assicurare la competitività del comparto economico regionale”. (Frt)