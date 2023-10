Migranti: Europol, smantellato in Bulgaria gruppo di trafficanti di esseri umani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità della Bulgaria hanno smantellato con il sostegno di Europol un gruppo di trafficanti di migranti attivo nella cosiddetta rotta balcanica. Lo rende noto un comunicato di Europol. Si ritiene che i criminali abbiano agito come cellula logistica di una più ampia rete di traffico di esseri umani operativa in diversi Paesi europei. Secondo le indagini, il gruppo smantellato facilitava il trasporto in auto di clandestini dalla parte orientale della Bulgaria a Sofia, e successivamente al confine con la Serbia. Ai migranti, trasportati in gruppi formati tra le 10 e le 30 unità, venivano addebitati tra i mille e i 3 mila euro a persona. L’operazione delle autorità bulgare e di Europol ha portato complessivamente a 5 arresti, a 7 perquisizioni domiciliari e al sequestro di varia documentazione sulla compravendita di automobili, nonché di apparecchiature elettroniche e 10 mila euro in contanti. (Seb)