© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tentativo di intervenire in Siria dall'esterno "non porta a nulla di buono". Ad affermarlo il presidente russo, Vladimir Putin. "L'estromissione delle tribù arabe, che tradizionalmente vivevano in questi territori, al fine di creare entità quasi statali (...) prolungherà il conflitto", ha detto Putin alla sessione plenaria del forum di Valdai.(Rum)