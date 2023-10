Regioni: Fedriga, Mezzogiorno ha capacità per trarre vantaggio da autonomia differenziata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Regioni del Mezzogiorno hanno tutte le potenzialità e le capacità per trarre vantaggio dall’autonomia differenziata. Lo ha detto questo pomeriggio il presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, ascoltato in audizione alla commissione bicamerale per le questioni regionali. Secondo Fedriga, sostenere che l’autonomia differenziata porterà a un indebolimento del Mezzogiorno è “lontano dalla realtà”. In primo luogo, perché “è un’autonomia su richiesta delle Regioni. Nella peggiore delle ipotesi – ha spiegato Fedriga - ove una Regione non richiedesse una data competenza, la risposta del pubblico sarà le medesima dell’attuale e non vedo dove potrebbe esserci un peggioramento”. Inoltre, secondo il presidente della Conferenza delle Regioni, “far passare il messaggio che alcune Regioni non siano all’altezza di esercitare quelle funzioni è svilente per le Regioni e umiliante per le comunità che in quelle Regioni vivono. Il regionalismo differenziato definito dalla nostra Costituzione – ha concluso - è una forma di adattamento virtuoso del riparto di funzioni e compiti tra Stato e Regioni che si adatta maggiormente alle esigenze delle nostre comunità”. (Frt)