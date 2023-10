Ucraina: Scholz, la Germania fornirà un altro sistema Patriot

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania fornirà “durante l'inverno” un altro sistema per la difesa aerea Patriot all'Ucraina, impegnata a respingere l'invasione russa. È quanto dichiarato dal cancelliere tedesco, Olaf Scholz, a margine del vertice della Comunità politica europea (Cpe) in corso a Granada. Allo stesso tempo, il capo del governo federale ha ribadito indirettamente che la Germania non trasferirà all'ex repubblica sovietica missili da crociera Taurus. Interpellato in merito, Scholz ha sottolineato l'importanza di assumere sempre decisioni ponderate negli aiuti militari all'Ucraina ed evitare sia “un escalation della guerra” mossa dalla Russia sia il coinvolgimento della Germania nel conflitto. Kiev chiede da tempo i Taurus a Berlino, che frena perché preoccupata dalla possibilità dell'impiego di tali missili contro obiettivi in territorio russo. (Geb)