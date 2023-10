Pd: Braga, in piazza la voce dell’alternativa democratica alla destra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo l’estate militante, ripartiamo nel Paese e in Parlamento. Rilanciamo con più forza il nostro impegno su lavoro, salute, difesa dei redditi delle famiglie, giustizia climatica e giustizia sociale. E per un’Europa più inclusiva e solidale. Nelle parole della segretaria durante la Direzione del Pd, è arrivata una spinta forte e determinata a portare nella piazza dell’11 novembre la voce e le ragioni dell’alternativa democratica alla destra". Lo afferma, in una nota, Chiara Braga, capogruppo del Partito democratico alla Camera dei deputati. (Com)