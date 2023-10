Piemonte: inaugurato nuovo reparto di pneumologia all'ospedale Regina Margherita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stato ufficialmente inaugurato oggi il nuovo reparto di pneumologia pediatrica Grazia e Corrado Tadolini dell'Ospedale Regina Margherita della Città della Salute di Torino, un progetto portato avanti dalla Fondazione Respiro Libero Onlus, con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo nell'ambito del bando Hospeedal. Il valore complessivo del progetto è ammontato a oltre 3 milioni di euro e ha permesso un completo rinnovo tecnologico delle apparecchiature e la creazione di spazi più sicuri. "Il Covid e la pandemia ci hanno insegnato che a fare la differenza spesso è la capacità delle persone, delle istituzioni e delle diverse realtà pubbliche e private, di fare sistema, ovvero collaborare insieme per raggiungere un obiettivo ambizioso - ha affermato il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio -. E quando si parla di cure per i nostri bambini siamo di fronte alla sfida più bella e più grande per questo desidero ringraziare le Fondazioni Respiro Libero Onlus e Compagnia di San Paolo, insieme a Intesa Sanpaolo, per il contributo che offrono all'Ospedale Regina Margherita di Torino per offrire ai nostri bambini cure sempre più innovative, efficaci e capaci di rispondere alle esigenze dei pazienti, ma anche delle loro famiglie", ha concluso. (Rpi)