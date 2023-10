Siria: caccia Usa abbatte un drone turco nel Nord-Est del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un caccia da combattimento statunitense ha abbattuto un drone turco nel Nord-Est della Siria. Lo ha confermato una fonte anonima al “Wall Street Journal”, aggiungendo che le forze Usa dispiegate nell’area hanno identificato il velivolo di Ankara come una minaccia. L’incidente è avvenuto dopo diversi bombardamenti effettuati dalla Turchia nei giorni scorsi, contro le postazioni di alcune milizie curde ritenute da Ankara vicine al Partito dei lavoratori del Kurdistan (Pkk). La fonte ha affermato che il velivolo abbattuto è un drone turco armato e che le forze statunitensi ne erano al corrente quando lo hanno abbattuto. Le affermazioni della fonte sono in contrasto con quanto riferito dal ministero della Difesa di Ankara, che ha smentito un legame tra il drone e le sue Forze armate. Il velivolo è stato abbattuto da un caccia F-16, mentre le forze statunitensi stavano effettuando alcune operazioni nella zona. Secondo la fonte, il segretario alla Difesa Usa, Lloyd Austin, sta organizzando una telefonata con le sue controparti in Turchia. (Was)