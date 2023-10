Imprese: Mvc Group acquisisce il 70 per cento della società americana Zoot

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mvc Group, azienda specializzata in abbigliamento outdoor e ciclismo, ha acquisito il 70 per cento dell'azienda Zoot, società americana specializzata nella produzione e commercializzazione di abbigliamento ed accessori per il triathlon. "L'acquisizione di Zoot rientra nella nostra strategia di crescita e di espansione ed è molto importante per il consolidamento di Mvc nel mercato americano, dove operiamo già con una filiale da più di 20 anni, oltre a permetterci di entrare nel segmento del triathlon, uno sport che sta registrando tassi di crescita significativi con un'interessante base di consumatori alto-spendenti – ha commentato Alessio Cremonese, amministratore delegato di Mvc Group –. La presenza diretta di Zoot nelle Filippine, ci consentirà inoltre di beneficiare di una integrazione produttiva verticale con un ulteriore rafforzamento della nostra piattaforma che, ad oggi, gestisce i marchi Castelli, Sportful e Karpos". "Grazie all'acquisizione di Zoot – ha aggiunto Alberto Cremonese, Presidente di Mvc e responsabile della divisione IT - oltre a rafforzarci nel triathlon, abbiamo l'opportunità di consolidare il posizionamento del Gruppo in un segmento strategico come il canale Direct To Consumer, dove Zoot genera circa il 70 per cento del proprio fatturato, con una marginalità operativa superiore al 30 per cento" ha concluso. (Rev)