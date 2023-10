Taxi: Paita (Iv), più veloci a fare sciopero che a fornire un servizio decente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se i tassisti fossero rapidi a fornire un servizio decente come lo sono a proclamare scioperi, avremmo già risolto tutti i problemi. Neanche il tempo di approvare un timidissimo aumento delle licenze, e già le sigle annunciano l'astensione dal lavoro. Un paese intero sotto ricatto di una categoria, spalleggiata dal ministro Salvini". Lo afferma la senatrice Raffaella Paita, coordinatrice nazionale di Italia viva, che aggiunge: "Con tutto il rispetto per il diritto di sciopero, che è una cosa seria, il 10 ottobre per gli utenti cambierà poco o nulla: ormai trovare un'auto bianca è solo questione di fortuna. Il 20 per cento di licenze in più previsto dal decreto Asset è del tutto insufficiente, ma tanto è bastato a chi vuole mantenere i suoi privilegi anziché aprirsi alla concorrenza. Ma le necessità dei cittadini hanno la precedenza, e il ministro Salvini dovrà prima o poi rendersene conto". (Rin)