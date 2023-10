Mare: Musumeci in visita al Comando Generale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella mattinata odierna, il ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, Nello Musumeci, ha fatto visita alla sede del Comando Generale delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera, accolto dal Comandante Generale, l'Ammiraglio Ispettore Capo Nicola Carlone. Al suo arrivo il Ministro ha preso parte a un briefing tenuto dal Comandante Maurizio Tattoli, Assistente del Comandante generale e a cui hanno preso parte il Vice Comandante Generale, i Capi Reparto e Capi Uffici di Staff. Nel corso della presentazione è stato prospettato un quadro generale dei compiti istituzionali della Guardia Costiera nei vari settori di competenza, come la salvaguardia della vita umana in mare, la tutela ambientale e la sicurezza della navigazione. Tra i diversi argomenti affrontati, è stato sottolineato anche il ruolo delle Capitanerie di porto nell’ambito del percorso formativo del personale marittimo, così come l’impegno quotidiano per garantire la sicurezza produttiva in tutti i porti nazionali. (segue) (Com)