Usa: Alabama, tribunale approva nuova mappa dei distretti elettorali

- Un tribunale federale ha approvato una nuova mappa dei distretti elettorali dell’Alabama, includendone un secondo con una maggioranza di residenti afroamericani. In base alla decisione, la mappa prevede un distretto nel Sud-Est dello Stato con il 48,7 per cento di residenti afroamericani. La sentenza arriva dopo che la Corte suprema ha appoggiato la decisione di un tribunale di grado inferiore, in base alla quale le autorità statali avrebbero dovuto modificare la mappa e includere un nuovo distretto a maggioranza di residenti afroamericani, che rappresentano il 27 per cento della popolazione dell’Alabama. (Was)